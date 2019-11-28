Затмение 26 декабря: астролог пояснила, чего категорически нельзя делать

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что в день солнечного затмения 26 декабря не следует принимать судьбоносные решения.

"Не планируйте на эти даты командировки, длительные перелеты, долгие поездки на авто", – написала она в блоге OBOZREVATEL.

"Если отменить это невозможно – по максимуму соблюдайте безопасность. Если вы за рулем, обязательно перед поездкой проверьте свое авто на наличие поломок, побеспокойтесь о том, чтобы не уснуть за рулем и ни в коем случае не принимайте алкоголь", – пояснила астролог.

В день солнечного затмения 26 декабря астролог посоветовала сделать доброе дело

В то же время она рассказала, что можно делать во время затмения 26 декабря. "Считается, что в день самого затмения лучше всего заниматься добрыми делами", – сообщила она.

"Удачной идеей будет и генеральная уборка в этот день. Вы можете разгрузить от хлама свое жилище, разобраться с негативными мыслями, которые давно не дают вам покоя, избавиться от плохих отношений или устроить разгрузочный день для организма", – пояснила астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, кто может попасть под удар во время солнечного затмения 26 декабря 2019 года.

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