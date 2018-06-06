Заткнули за пояс: Одесса показала Крыму, как должен выглядеть пляжный сезон

На популярных пляжах Одессы сезон в разгаре и очень много отдыхающих, в то время как пляжи аннексированного Крыма пустуют.

На трансляции канала YouTube Odessa1.com видно, что одесские пляжи переполнены даже вечером. На скринах показаны пляжи "Аркадия" и "Ланжерон".

Скриншоты с трансляции были сделаны 6 июня около 16:40. На улице температура почти +30 °C.

В то же время, в сети появились фото с пляжей в Крыму, которые просто пустуют.

Скриншоты сделаны с трансляции 5 июня около 16:30. Температура воздуха около +20 °C.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве купальный сезон открыт с 1 июня. Но столичные коммунальщики не рекомендуют купаться на трех оборудованных пляжах.