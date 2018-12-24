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''Затишье перед бурей!'' Украинцы разоблачили тактику ''Л/ДНР''

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Украинцы назвали неслучайным "затишье" обстрелов пророссийскими боевиками позиций ВСУ на Донбассе, которое наблюдалось 22 и 23 декабря.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 11,1 тысяч человек.

"Террористы прекратили обстрелы на Донбассе: что это значит?" — на такой вопрос предлагалось ответить.

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Наибольшее количество проголосовавших (32%) не уверенны, что именно готовят сепаратисты и российские наемники, однако считают, что это продуманный шаг. Читатели выбрали ответ: "Не знаю, но они точно что-то задумали".

Немного меньше респондентов (31%) назвали ситуацию затишьем перед бурей. "Развяжутся новые бои", — уверенны они.

Такой же процент (31%) у ответа: "Взяли паузу и усиливают позиции".

Меньше всего пользователей (6%) предположили, что террористы "устали и готовы к перемирию".

''Затишье перед бурей!'' Украинцы разоблачили тактику ''Л/ДНР''

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

focus.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне за укрепление независимости Украины на Донбассе 24 декабря один украинский военнослужащий получил ранение. Террористы "Л/ДНР" возобновили огонь и нарушили режим прекращения огня 11 раз.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ЛНРНовости ДонбассаООС
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