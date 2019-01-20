Супермісяць у кілька разів підсилить магічні властивості повні, тому не проґавте шанс змінити життя на краще.

У ніч проти 21 січня 2019 року відбудеться повне місячне затемнення. З астрономічної точки зору — це досить стандартне явище, яке буває 4-5 разів на рік. Проте це затемнення відзначиться кількома особливостями.

По-перше, йдеться про Супермісяць — це явище, коли Місяць під час повні наближається до Землі. Таке явище, забігаючи наперед, у 2019 році ми зможем спостерігати у січні, лютому та березні. Так-так — три місяці поспіль.

По-друге, це місячне затемнення буде "кривавим", але не треба лякатися, адже кров із супутника Землі не буде литися, йдеться про оптичний ефект і червонуватий відтінок Місяця під час затемнення. Виглядатиме це видовищно, адже спочатку на небі виднітиметься величезний білий Місяць (який буде на 14% більшим та втричі яскравішим, ніж зазвичай), який потім потрапить у тінь Землі. Атмосфера нашої планети поглине сонячне світло та залишить лише червону частину спектра, саме вона і надасть "кривавість" затемненню.

Розпочнеться затемнення о 5:34 за київським часом, а закінчиться о 8:51. Помилуватися цим дійством можна буде у Південній та Північній Америках, Гренландії, Великій Британії та Північній Європі. Українці не зможуть побачити це астрономічне явище, але зможуть відчути його вплив.

Місячні затемнення зазвичай викликали занепокоєння, адже світило на кілька годин зникало, так і народжувалися історії про міфологічних драконів, які пожирають Місяць. Звісно, ніяких драконів не існує, але під час таких важливих періодів ми стикаємося із нашими внутрішніми демонами, яких слід подолати.

Перші "дзвіночки" цього явища ми могли відчути, коли потрапили у коридор затемнень, який розпочався ще 6 січня 2019 року із сонячного затемнення. Але найбільше вплив затемнення традиційно відчуватиметься за три доби до і після цього явища. Найбільше воно впливатиме на осіб, які мають хронічні хвороби, зокрема, серцево-судинної системи та на тих, хто страждає від депресій.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗАТЕМНЕННЯ

1. У добу затемнення не варто потрапляти в конфліктні ситуації чи провокувати інших людей на суперечки. Корисно здійснити практику очищення від негативу, наприклад, обійти свою оселю із пучком жаристого полину за годинниковою стрілкою та помити її водою із сіллю. Прийміть душ чи ванну, уявляючи, як вода змиває з вас усю негативну енергію, що накопичувалася протягом останнього часу.

2. Максимально сконцентруйтеся на позитиві, такий настрій потрібний, щоб привабити успіх для подальшого періоду життя, наприклад, аж до чергового коридору затемнень, який відбудеться у липні 2019 року. Корисно уявляти ваше подальше життя із максимальною візуалізацією подарунків фортуни.

3. Не слід дивуватися погіршенню настрою, збільшенню відчуття втоми чи підступів депресії. Це лише мара, яку треба подолати у своїй голові, щоб спокійно рухатися далі. Період моральних страждань після місячного затемнення має закінчитися, а тому слід перестати бути "сумними амебами" і максимально зібратися докупи.

4. У цей період світила можуть "змусити" вас виявляти почуття і підсилювати внутрішні суперечки. Тому під час затемнення дуже важливо пам’ятати, що передовсім слід любити себе, а тоді — усіх інших. Ця кривава повня Супермісяця — час, щоб випустити своє внутрішнє світло на поверхню. Приміром, можна влаштувати відповідні медитації.

5. У сільськогосподарських календарях різних народів, наприклад, північних індіанців, ця повня називається вовчою. Вовки живуть у зграях і, як правило, однолюби. Цей символ під час затемнення має нагадати вам, що потрібно не забувати й про будівництво міцних стосунків, сім’ї та власного добробуту.

6. Це прекрасний період, щоб почати життя із чистого аркуша. І хоча для планування наступних періодів найкраще підходить молодий Місяць, нинішнє затемнення — теж хороший час, адже традиційно у таку пору відкриваються двері між світами й боги, сили та Всесвіт "притуляють своє вухо" до нас. Тому можна запалити дві свічки — червону — на честь "кривавості" затемнення, а білу — на честь повні і детально обдумуйте ваші подальші кроки. Можете помолитися до сил, у які ви вірите, про власний розвиток, захист вашої сім’ї та щастя.

7. Важливо протягом місячного затемнення знайти час, щоб побути наодинці або здійснити вище згадані ритуали. Оскільки затемнення відбуватиметься рано-вранці, такий шанс у вас таки буде — головне його не проґавити.

Гарного вам місячного затемнення!

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