ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Засыплет градом: на Украину надвигается шторм. Карта

2.7тЧитать материал на украинском

В Украине объявили штормовое предупреждение. Непогода настигнет западные регионы страны уже в среду, 29 мая.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Больше всего достанется Карпатам и Закарпатью. Здесь ожидается I, желтый, уровень опасности.

Новости
Лето принесет дожди и грозы: появился прогноз погоды в Украине на начало июня

"29 мая в западной части — грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — уточнили синоптики.

В то же время на восток Украины придет настоящая жара. Там температура воздуха поднимется до 32° выше нуля.

Погода в Украине

Погода в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета июнь начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения