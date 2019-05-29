Засыплет градом: на Украину надвигается шторм. Карта

В Украине объявили штормовое предупреждение. Непогода настигнет западные регионы страны уже в среду, 29 мая.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Больше всего достанется Карпатам и Закарпатью. Здесь ожидается I, желтый, уровень опасности.

"29 мая в западной части — грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — уточнили синоптики.

В то же время на восток Украины придет настоящая жара. Там температура воздуха поднимется до 32° выше нуля.

Погода в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета июнь начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

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