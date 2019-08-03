Засыпет градом: на Украину надвигается буря

В субботу, 3 августа, почти на всей территории Украины, кроме севера и востока, было объявлено штормовое предупреждение.

Об опасности предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укгидрометцентра.

"Днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

На Украину надвигается буря vr-vyksa.ru

Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что территорию Украины, в выходные дни, 3-4 августа, накроет циклон, который движется с юго-запада.

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