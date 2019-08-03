Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Засыпет градом: на Украину надвигается буря

809 Читать материал на украинском

В субботу, 3 августа, почти на всей территории Украины, кроме севера и востока, было объявлено штормовое предупреждение.

Об опасности предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укгидрометцентра.

"Днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

Новости
Дожди, грозы и до +9: синоптики дали неутешительный прогноз по Украине

На Украину надвигается буря

На Украину надвигается буря

vr-vyksa.ru

Спасатели объявили первый уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что территорию Украины, в выходные дни, 3-4 августа, накроет циклон, который движется с юго-запада.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel