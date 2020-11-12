Засветившийся на Донбассе генерал будет командовать российскими миротворцами в Карабахе

Российский военачальник, заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Рустам Мурадов назначен командующим миротворческим контингентом России в зоне Карабахского конфликта.

Он вступил в должность в ноябре нынешнего года, пишет "Кавказский узел". В 2016 году военный был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Мурадов имеет опыт двух чеченских войн. В 2017 году был военным советником в Сирии.

С декабря 2017 года по декабрь 2018 года командовал 2-й гвардейской Краснознаменной армией Центрального военного округа 9. С 25 декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что основу российского миротворческого контингента в Карабахе составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Именно они участвовали в захвате Крыма и оккупации Донбасса.