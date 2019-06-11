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/Общество

"Засунете головы в ж*пы!" Бабченко возмутил показательный момент с восставшими россиянами

4.5тЧитать материал на украинском

Известный журналист Аркадий Бабченко возмутился тем, что россияне, добившиеся освобождения его коллеги Ивана Голунова, не выступали так же активно в поддержку украинских пленных.

Об этом Бабченко написал в своем телеграм-канале, жестко разгромив россиян. "То есть вы могли освободить Сенцова. Балуха. Моряков. Крымских татар. Для этого всего надо было выйти на пикетики и написать газетам один лишь заголовок "Я/Мы Олег Сенцов". Могли. Но не сделали. И не сделаете. Засунете сейчас обратно головы в ж*пы. И снова будете усиленно делать вид, что ничего не происходит", - возмутился он.

"Ну давайте. Ну! Марш объявлен. Выйдите за Сенцова! За Асеева. За семьдесят заложников, которые у вас в тюрмах. Ну! Напишите свои газетки! Пока инерция пошла, пока шум есть! Нет. Проблемы евреев немцев не волнуют. Могли. Но не сделали", - написал Бабченко.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
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Комментарии
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Интересно
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
"Известный журналист"??? Как журналист это дерьмо никому не известно.
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1
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Н Олег
Н Олег
плакатики на аглицком, шоб була картинка для ''всего мира'' ...ну это так, забесплатно торчать под забором неинтересно ... однако любопытно, как будет развиваться следствие -- ведь кто-то эти мешки с кокаином (или шо там?) в квартиру принёс... не он, так друзи ... чи силовики? ... хотелось бы знать
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0
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
свиньи, как хорошо что он у вас, все дерьмо ваше....
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Birxoff Oliver, тільки штиняє від твоїх ніжних вираженій
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2
1

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