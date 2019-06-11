"Засунете головы в ж*пы!" Бабченко возмутил показательный момент с восставшими россиянами

Известный журналист Аркадий Бабченко возмутился тем, что россияне, добившиеся освобождения его коллеги Ивана Голунова, не выступали так же активно в поддержку украинских пленных.

Об этом Бабченко написал в своем телеграм-канале, жестко разгромив россиян. "То есть вы могли освободить Сенцова. Балуха. Моряков. Крымских татар. Для этого всего надо было выйти на пикетики и написать газетам один лишь заголовок "Я/Мы Олег Сенцов". Могли. Но не сделали. И не сделаете. Засунете сейчас обратно головы в ж*пы. И снова будете усиленно делать вид, что ничего не происходит", - возмутился он.

"Ну давайте. Ну! Марш объявлен. Выйдите за Сенцова! За Асеева. За семьдесят заложников, которые у вас в тюрмах. Ну! Напишите свои газетки! Пока инерция пошла, пока шум есть! Нет. Проблемы евреев немцев не волнуют. Могли. Но не сделали", - написал Бабченко.

Протесты в России МБХ медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист "размазал" коллег за то, что они подыгрывают Путину в конфликте на Донбассе, из-за которого погибли 15 тысяч людей.

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