ЧП в Крыму: Джемилев сообщил об огромной проблеме оккупантов

Объявленное так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым чрезвычайное положение в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова из-за засухи, говорит о том, что у них действительно проблемы с водой.

"Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли Днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, что артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились, и пошло засоление в почве", – сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

По его словам, после деоккупации Крыма, Украине нужно будет вложить огромные средства, чтобы восстанавливать сельское хозяйство на полуострове.

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Джемилев также заверил, что Украина не будет обсуждать вопрос восстановления подачи воды на полуостров с Россией.

"Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупация полуострова, никаких других переговоров не намечается. А если даже кто-то и согласится открыть эти воды, то общественность, я думаю, быстро, во всяком случае, крымские татары снова быстро перекроют ее", – заявил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год.