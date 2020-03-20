Застрявшие на Шри-Ланке украинцы срочно обратились к Зеленскому и попросили помощи

Украинцы, которые после введения карантина из-за коронавируса остались заблокированными на Шри-Ланке, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой срочно эвакуировать их из-за границы.

Об этом на своей странице в Facebook написала одна из заблокированных туристок Юлия Ганюк, которая находится на острове с 9 марта. По ее словам, она и другие туристы уже несколько раз обращались за помощью к консулам, но безрезультатно.

Сейчас же, подчеркнула девушка, политика безопасности и пандемическая ситуация на острове ежедневно ухудшается. Кроме этого, от 20 марта с 18:00 на острове ввели комендантский час, который продлится до 06:00 понедельника, 23 марта. Это, убеждены туристы, четкий сигнал для украинской власти действовать немедленно.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, мы бы хотели обратить ваше внимание на критическую ситуацию... По состоянию на вечер 20 марта 2020 года после многих отмененных рейсов (FlyDubai, AirArabia, Turkish Airlines, Qatar Airways), потому, что Украина закрыла воздушное пространство, на острове сейчас находится около 700 украинских туристов, которые приобрели пакетные туры в туристических операторов или прилетели самостоятельно, среди которых также немало маленьких детей и пожилых людей", – говорится в письме украинцев к президенту.

Юлия подчеркнула, что все они сейчас рассеяны по разным гостиницам, у многих уже истекли сроки путевок и, так как все они не рассчитывали на такой форс-мажор, то и денег у них тоже практически не осталось.

Девушка добавила, что туристы тесно сотрудничают с Посольством Украины в Индии, непосредственно послом и украинцами, проживающими на Шри-Ланке, которым делегировано представлять интересы посольства. За это время им удалось совместно сформировать списки "застрявших" с исчерпывающей персональной и контактной информацией, то есть, с их стороны все готово, чтобы возвращаться на родину. Проблема заключается лишь в том, что президент должен выдать несколько личных распоряжений, чтобы позволить 3-4 самолетам пересечь границы Украины и Шри-Ланки и вытянуть откуда украинцев.

Сотни украинцев застряли на Шри-Ланке из-за карантина Facebook/Юлия Ганюк

"Поскольку регулярные рейсы были отменены из-за вашего решения... Обращаем также ваше внимание на несогласованность действий туроператоров с органами украинской власти. Было бы целесообразно привлечь представителя Министерства цифровой трансформации, который бы обеспечил координацию оперативного обновления и обмена статуса каждого "застрявшего" гражданина. Отсутствие такого взаимодействия вносит хаос в актуализацию списков", – возмущаются украинцы в своем обращении к Зеленскому.

В конце они напомнили президенту: именно он в своем видеообращении заявил, что все граждане Украины, которые застряли на Шри-Ланке, вернутся домой.

"Мы просим безотлагательно рассмотреть наше обращение и отреагировать ответными действиями. Спасибо и с нетерпением ждем выполнения вашего обещания вернуть нас домой", – подытожили украинские туристы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Коломбо на Шри-Ланке 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за резкой отмены рейса в Киев в связи с карантинными мероприятиями из-за вспышки коронавируса.

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