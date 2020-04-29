Застрявшие заробитчане в "Борисполе" прождали рейс 9 часов: украинцы возмущены

Юрий Сергиенко Общество 22:00, 29.04.2020 Обновлено: 00:45, 30.04.2020

Отмена рейса из Киева в Лондон вызвало волну возмущения среди украинцев, которые должны были отправиться в Великобританию на работу.

Спустя девять часов ожидания в "Борисполе" они таки отправились чартерным рейсом.

Еще до вылета один из пассажиров Олег Тумак написал, что в аэропорту вместе с ним находились еще 115 человек.

"Я и 115 человек сейчас находятся в "Борисполе", новости пока неутешительные. Надеемся на адекватное решение власти", – написал он в Facebook.

Другие пользователи возмутились действиями властей. Nicki Nick отметила, что приехала проведать родственников и застряла в Украине.

"Я просто приехала проведать родственников и застряла тут. После того, что происходит, вряд ли я захочу приехать в Украину еще раз. Это не страна, а цирк! Просто позор! Людям нужно работать и зарабатывать на жизнь. Отпустите их отсюда, если сама страна не может достойно оплатить их труд. Из-за власти люди теряют работу за границей", – написала она.

Марианна Данилюк-Ярмолаева добавила: "То есть украинцы, которые получили контракты – остаются дома из-за этого запрета рейса".

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс Киев – Лондон с украинскими заробитчанами, который должен был вылететь в 12:40 29 апреля.

Рейс был организован и оплачен для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, у которых есть долгосрочный контракт с работодателем за границей.

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