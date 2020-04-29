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29 апреля • обновлено в 22:26
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Застрявшие из-за отмены рейса заробитчане остаются в "Борисполе": украинцы возмущены

1.4т
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Граждане Украины, которые должны были вылететь на работу из Киева в Лондон, все еще находятся в международном аэропорту "Борисполь" после внезапной отмены рейса.

Как стало известно OBOZREVATEL, люди ожидают решения вопроса с рейсом.

"Не страна, а цирк!" Застрявшие из-за отмены рейса заробитчане остаются в "Борисполе": украинцы возмущены

Один из пассажиров Олег Тумак уточнил, что в аэропорту вместе с ним находится еще 115 человек.

"Я и 115 человек сейчас находятся в "Борисполе", новости пока неутешительные. Надеемся на адекватное решение власти", – написал он в Facebook.

Другие пользователи возмутились действиями властей. Nicki Nick отметила, что приехала проведать родственников и застряла в Украине.

"Не страна, а цирк!" Застрявшие из-за отмены рейса заробитчане остаются в "Борисполе": украинцы возмущены

"Я просто приехала проведать родственников и застряла тут. После того, что происходит, вряд ли я захочу приехать в Украину еще раз. Это не страна, а цирк! Просто позор! Людям нужно работать и зарабатывать на жизнь. Отпустите их отсюда, если сама страна не может достойно оплатить их труд. Из-за власти люди теряют работу за границей", – написала она.

"Не страна, а цирк!" Застрявшие из-за отмены рейса заробитчане остаются в "Борисполе": украинцы возмущены

Марианна Данилюк-Ярмолаева добавила: "То есть украинцы, которые получили контракты – остаются дома из-за этого запрета рейса".

"Не страна, а цирк!" Застрявшие из-за отмены рейса заробитчане остаются в "Борисполе": украинцы возмущены

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс Киев – Лондон с украинскими заробитчанами, который должен был вылететь в 12:40 29 апреля.

Рейс был организован и оплачен для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, у которых есть долгосрочный контракт с работодателем за границей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
аэропорт Борисполь МАУ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну ничего что контракты, сейчас форс-мажорные обстоятельства и если заробитчан уволят - они всегда могут подать в английский суд. Во всяком случае укр-власть так советует украинцам поступать при увольнении в Украине - подавать в суд.
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