Застряли в Тунисе: стало известно, когда вернутся сотни украинских туристов

Большая часть украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса уже несколько дней, вернутся в Украину уже вечером 3 июля.

"К вечеру 3 июля большинство украинских туристов уже будет дома. В будущем нам нужно стимулировать украинцев заключать более полноценные страховые договора, чтобы избежать подобных ситуаций", — заявили на рабочем совещании в министерстве инфраструктуры, передает OBOZREVATEL

Более подробно о причинах возникшего в Украине коллапса с рейсами читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее в киевском аэропорту "Жуляны"застряли около 70 человек, ожидая рейсов в Тунис по билетам авиакомпании Bravo, которые были отменены из-за отсутствия самолета.

Перед этим семью туристов из Киева, которые отдыхали в Мармарисе, не предупредили об изменении расписания обратного рейса и они остались в Турции. 23 июня семья благополучно вернулась в Киев.