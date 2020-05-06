На Хмельнитчине устроили застолье в разгар карантина: разносчик коронавируса умер, а в селе - вспышка

В одном из районов Хмельницкой области вспышка коронавируса. Заболело сразу 9 человек из соседних домов.

Местные уверяют – причиной стало несоблюдение норм карантина. Староста села якобы устроил застолье в честь дня рождения одного из жителей. А разносчиком стал один из гостей торжества, киевлянин – первый госпитализированный с COVID-19 в районе.

Через несколько дней он умер в больнице. Как нарушение норм карантина ставит под угрозу жизни десятков людей – в материале OBOZREVATEL.

Торжество во время карантина

Речь идет о Старосинявском районе Хмельницкой области. В первые дни мая несколько сел охватила коронавирусная инфекция. Буквально за считанные дни в селе Лисановцы сразу 9 человек сдали положительные тесты на COVID-19.

Местные жители уверены – всему виной легкомыслие и откровенное наплевательство на нормы карантина. В село отметить Вербное воскресенье приехал житель столицы, у которого в Старосинявском районе проживает теща.

Несколько недель он вместе с родственниками посещал все возможные в районе места – ездил в церковь при монастыре, навещал знакомых в соседних селах Головчинцы и Шрубков.

Когда начали проявляться первые симптомы болезни, еще в середине апреля, он их попросту скрывал от медиков. "У нас контактирующих очень много, село небольшое, все с друг другом общаются. Вместо того, чтобы как-то минимизировать общение или вообще воздержаться от поездки, получилось совсем наоборот. Проблема еще в том, что этот мужчина родственник старосты села, который также пренебрег нормами карантина", – подчеркнула OBOZREVATEL одна из жительниц района Елена (имя изменено).

Старосинявский район

На условиях анонимности другие местные жители рассказывают, что мужчина приехал к семейству старосты села Григория Брицкого. Более того, глава села якобы пришел на празднование 80-летия своего отца. Все вместе родственники и знакомые устроили небольшое застолье на 10 человек. В разультате через неделю оказалось, что COVID-19 заболела почти вся семья.

Сам Григорий отказался комментировать OBOZREVATEL данную ситуацию. Заболевший же киевлянин, 1975 года рождения, почувствовал высокую температуру и недомогание к концу апреля. 1 мая в Хмельницкой инфекционной больнице у него лабораторно обнаружили COVID-19. Из-за того, что мужчина слишком поздно обратился к врачам, через несколько дней он умер.

Эта новость широко обсуждается в местных группах района. В целом местные жители критикуют заболевших за то, что они поставили под угрозу жизнь десятка своих односельчан.

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Врачи бьют тревогу

Главный врач Старосинявского центра первичной медико-санитарной помощи Надежда Ананьева поясняет, с умершим контактировали всего 24 человека. Всем сделали ПЦР-тесты, которые в 9 случаях показали позитивный результат (6 человек уже госпитализированы в инфекционную больницу, остальные пока на самоизоляции). Еще два анализа будут готовы в ближайшее время.

"До конца никто не признается, что и как было. Но, как я понимаю, все заболевшие сидели за одним столом на юбилее. Потому что позитивные результаты именно у тех двух семей, которые живут в соседних домах", – рассказала OBOZREVATEL Ананьева.

На официальном сайте Старосинявского сельского совета указано, что на месте вспышки коронавируса в селе Лисановцы медики провели дезинфекцию. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия – этим делом уже занялись медики из областного лабораторного центра Минздрава.

Случай в Лисановцах еще раз демонстрирует последствия игнорирования карантина. На ровном месте жители сразу целого района теперь в страхе перед возможной пандемией.

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