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Заставляют учить! Школа на Херсонщине угодила в языковой скандал

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В одной из гимназий Геническа Херсонской области родители школьников пожаловались на то, что их детей заставляют посещать уроки русского языка.

Об этом на странице "Батьки SOS" написала мама одного из учеников. Как стало известно, подобные ситуации в Украине – не редкость.

По словам женщины, администрация учебного заведения принудила родителей написать заявления, что они хотят факультатив по русскому языку. Жительница Геническа отказалась подписывать документ.

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"Мне сказали, что мой ребенок может не посещать этот предмет, он будет последним уроком, но теперь во втором семестре ставят не последним уроком, еще и задают домашнее задание. Куда деваться ребенку во время этого урока?" – написала она.

Заставляют учить! Школа на Херсонщине угодила в языковой скандал

По словам мамы, учительница раздала родителям уже напечатанные заявления и несколько раз настояла на важности факультатива.

Пользователей возмутила сложившаяся ситуация. Женщине посоветовали и дальше защищать права ребенка, отметив, что администрация школы не может принимать подобные решения.

"Факультатив должен быть последним уроком. Если им приспичило поставить его не последним – пусть расскажут, где ребенку быть. Спрашивайте письменно", "Неплохой повод сообщить СБУ. Я серьезно", "Херсонский областной совет отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Никакой причины заставлять родителей нет, поэтому не совсем понятно, как можно заставить", – написали в комментариях.

Заставляют учить! Школа на Херсонщине угодила в языковой скандал
Заставляют учить! Школа на Херсонщине угодила в языковой скандал
Заставляют учить! Школа на Херсонщине угодила в языковой скандал

Похожей историей поделилась также Анна Соколан из Николаева. Ее ребенка также обязали посещать факультатив по русскому языку, однако разрешили заниматься на уроке своими делами.

Заставляют учить! Школа на Херсонщине угодила в языковой скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из детских садов Одессы разгорелся языковой скандал из-за заведующей, которая заявила, что не будет разговаривать и проводить праздники на украинском.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
Языковой скандалИнциденты в школах
Место
УкраинаГеническ
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
В одной из гимназий Геническа Херсонской области родители школьников пожаловались... Об этом на странице "Батьки SOS" написала мама одного из учеников.... : Сюрреализм
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Отпизд*ть директора, вместе с ватомучителями, и всё образуется само-собой.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Та на пушечный выстрел не подпускать Мыкол и Гапок к русскому языку!!! А то умными станут - некому будет свиней пасти, унитазы драить! ХАЙ ДУРНЯМИ РОСТУТЬ!
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