"Заставляют сосать": украинцев позабавила акция с конфетами Roshen в "ДНР"

В Петровском районе оккупированного Донецка прошла акция "Сигарета за конфету", в рамках которой любой мог обменять сигарету на мятные леденцы.

В соцсети отмечают, что за одну сигарету активисты давали по 1 кг конфет. Затем все собранные сигареты были уничтожены.

Пользователи высмеяли инициативу, отметив, что активисты раздавали конфеты производства корпорации Roshen.

"А конфетки то "Рошен", - написал Станислав Листопад.

"Заставляют людей сосать", - резюмировал Ролан Абрамский.

Как сообщал "Обозреватель", в Санкт-Петербурге продаются конфеты с изображением на этикетке президента РФ Владимира Путина по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.