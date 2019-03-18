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"Заставляют снимать трусики!" Янина Соколова припомнила Кремлю громкий мем

2.7тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что громкий мем о трусиках, который она недавно использовала, придумали российские пропагандисты.

В своем видео на Youtube-канале телеведущая показала нарезку из программы с рупором Кремля Анатолием Кузичевым.

Там он высказал бредовую мысль, что украинок "заставляют снимать трусики в ЕС" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Ой, это что, уважаемый ведущий назвал так сладко всех украинок шлюхами… Я другого не пойму, почему ведущий не надел трусики на свое оголенное место. Вы же не в Евросоюзе, вам можно", - сказала Соколова, указав на голову.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Знаете, я сама недавно была в Европейском Союзе и, если честно, сама сейчас сижу без трусиков", - добавила журналистка.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Ой, блин, Яниночька - трудно передать... У Вас это так сексуально выходит, шо я готов, даже на тему, всяких там рашкиных барашков, Вас заслушиваться... Спасибо.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Деградирует паРаша.
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