"Заставляют снимать трусики!" Янина Соколова припомнила Кремлю громкий мем

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что громкий мем о трусиках, который она недавно использовала, придумали российские пропагандисты.

В своем видео на Youtube-канале телеведущая показала нарезку из программы с рупором Кремля Анатолием Кузичевым.

Там он высказал бредовую мысль, что украинок "заставляют снимать трусики в ЕС" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Ой, это что, уважаемый ведущий назвал так сладко всех украинок шлюхами… Я другого не пойму, почему ведущий не надел трусики на свое оголенное место. Вы же не в Евросоюзе, вам можно", - сказала Соколова, указав на голову.

Янина Соколова Скриншот видео

"Знаете, я сама недавно была в Европейском Союзе и, если честно, сама сейчас сижу без трусиков", - добавила журналистка.

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