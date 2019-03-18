"Заставляют снимать трусики!" Янина Соколова припомнила Кремлю громкий мем

Украинская журналистка Янина Соколова рассказала, что громкий мем о трусиках, который она недавно использовала, придумали российские пропагандисты.
В своем видео на Youtube-канале телеведущая показала нарезку из программы с рупором Кремля Анатолием Кузичевым.
Там он высказал бредовую мысль, что украинок "заставляют снимать трусики в ЕС" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
"Ой, это что, уважаемый ведущий назвал так сладко всех украинок шлюхами… Я другого не пойму, почему ведущий не надел трусики на свое оголенное место. Вы же не в Евросоюзе, вам можно", - сказала Соколова, указав на голову.
Янина Соколова
Скриншот видео
"Знаете, я сама недавно была в Европейском Союзе и, если честно, сама сейчас сижу без трусиков", - добавила журналистка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Соколова ярко высмеяла "идентичность" русского и украинского языков.
Также она показала, к чему привела сказка пропагандистов о ''распятом мальчике'' из Славянска.
Телеведущая резко ответила на заявления Владимира Соловьева, доказав, что российский президент Владимир Путин — нацист.
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