На Ривненщине завуч наказывал детей "военными" приемами: подробности скандала

На Ривненщине в Квасиловском профессиональном лицее произошел скандал: завуч заставлял учеников, которые опоздали к нему на занятия, перед всем классом приседать десятки раз. При этом подростки должны были держать в руках муляж снаряда. После огласки инцидента учителя уволили.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Родители уже давно жаловались, но начальство закрывало глаза

О том, что завуч Квасиловского профессионального лицея Александр Нагорняк ( по совместительству преподаватель предмета "Защита Отечества") использует странные методы воспитания, стало известно после того, как видео опубликовала соучредитель общественной организации Алена Парфенова на страничке "Батьки SOS" .

На видео подросток с муляжем большого снаряда прямо у доски приседает. При этом он произносит клятву воина украинскому народу. В классе находятся другие ученики, но учителя это нисколько не смущает.

За опоздание ученик приседает с муляжом снаряда Скрин видео

"Эти видео только часть того, что на самом деле происходит в этом лицее. Этот преподаватель давно так себя ведет. Он считает, что это правильно, что это воспитывается дисциплина, [если] вот так унижать детей. Я уже не говорю о том, что это происходит не на уроке физкультуры. Что муляж в руках может упасть на ногу ученику и травмировать его. После этого в лицее вроде бы отреагировали на ситуацию. Вместе с психологами собрали детей и двадцать человек подтвердили, что этот завуч использует такие методы воспитания.

Учителю объявили только выговор. Дети и родители сейчас просто боятся, что он начнет сводить с ними счеты. Потому что никакого раскаяния в своих действиях, никаких извинений от него никто не дождался! Мало того, о его поведении давно известно в лицее, родители уже жаловались на него, но руководство закрывает глаза", – рассказывает OBOZREVATEL Парфенова.

Педагог прерывает урок, чтобы при всех заставить ученика приседать Скрин видео

В самом лицее получить какие-то пояснения не удалось. В приемной директора Александра Савченко только пару раз подняли трубку и сообщили, что руководство отсутствует на рабочем месте. Мобильный телефон директор за целый день так и не взял.

А вот в пресс-службе Ривненской областной администрации нас заверили, что преподаватель уже уволен.

"В лицее проведено внутреннее расследование что и как происходило. И преподаватель уволен, заявление по собственному желанию уже подписано", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе.

Педагог и отличник образования

На сайте лицея указано, что преподаватель Александр Нагорняк имеет высшее педагогическое образование. И кроме почетных грамот награжден еще и значком "Отличник образования Украины".

Александр Нагорняк награжден значком "Отличник образования Украины" Сайт лицея

Кстати, в соцсетях, где обсуждалась тема, пользователи разделились на два лагеря. Одни защищали детей и требовали наказать преподавателя, а другие считают, что преподаватель поступает правильно.

"Уволить? Вы серьезно? А учителя физкультуры тоже уволите за лишние круги или отжимания за опоздания? А учителя литературы за неоднократное чтение стихотворения, когда опоздал, тоже уволите? Сюда дети приходят из неблагополучных семей. Преподаватели имеют три года, чтобы вложить им что-то в головы. Большинство имеют средний балл аттестата 5. Тут в лицее присутствует хоть какая-то дисциплина. К этому преподавателю до недавнего времени на урок приходили в галстуках и рубашках. На видео Александр Дмитриевич допустил только одну ошибку, дав в руки эту штуку", – написала Оксана Вовчик.

Некоторые пользователи соцсети поддерживают действия педагога

Некоторые пользователи писали, что сами закончили этот лицей, помнят Нагорняка: он и тогда применял подобные методы воспитания. И уверяют, что все правильно и им это нравилось.

Хотя поверить в такие утверждения достаточно сложно.