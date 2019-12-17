"Заставит селянина продать последнее!" Гончаренко призвал внести кардинальные поправки в закон о рынке земли

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что законопроект о рынке земли, который "продвигает" партия "Слуга народа" заставляет селянина продать последнее, что у него есть – земельный пай.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопросы журналистов. По словам Гончаренко, он лично подал много поправок по законопроекту.

"Это очень важная тема, я лично подал очень много правок, потому что мы не хотим, чтобы был принят закон о земельном базаре, потому что нам под видом закона о земельном рынке продвигают закон о земельном базаре, где селянин может выйти и продать последнее, что у него есть – это земельный пай", – сказал Гончаренко.

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Политик отметил, что законопроект власти направлен на интересы крупного бизнеса, а Украине необходимо развивать средний класс и малое фермерское предпринимательство по европейским принципам.

"Мы выступаем за то, чтобы в результате земельной реформы у нас был создан мощный средний класс фермеров, которые работают на своей земле, кормят себя и страну, а для этого нужно много ограничений: количество земли в одни руки, кто имеет право ее покупать. Все это должно быть совершенно четко и жестко прописано, как это сделано в Европе.

В Польше ограничения земли в одни руки 500 га. Я подал соответствующую правку, а они сейчас говорят, ну ладно, пусть будет не 200 тыс., а 20 тыс. Но 20 тыс. – это также очень много. Давайте не забывать, что у нас на селе живет 13 млн человек. Поэтому на самом деле нет разницы, какой олигарх купит землю, а надо делать такой закон, чтобы украинский фермер покупал землю и на ней работал. Конечно, мы против законопроекта о рынке земли, который есть сейчас", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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