Заставить Россию уйти с Донбасса пока невозможно, Кремль способен на подлость, – Казанский
Силой заставить Россию уйти с оккупированных территорий Донбасса на сегодняшний день невозможно. Кремль способен на подлость и обострение боевых действий.
Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский. По его убеждению, решить военный конфликт на востоке Украины можно только, когда Россия уйдет с территории. В ТКГ, по его словам, невозможно об этом договориться.
"Мы обсуждаем гуманитарные вопросы, работу КПВВ, обмены пленными, ситуативные режимы тишины в момент ремонтных работ или пожаров. Но глобальные вопросы они не решают, потому что глобальная проблема, как вы знаете, одна. Если Россия уйдет, уже завтра не будет и проблемы. "ДНР", "ЛНР" – все это исчезнет, оно не существует в отрыве от РФ", – сказал он.
Казанский отметил, что заставить РФ уйти пока невозможно – этого пытаются достичь и за счет международного давления, и за счет позиции украинских властей, но Россия не идет.
"Они постоянно пытаются угрожать. Россия до сих пор ведет с нами войну, продолжаются обстрелы, Кремль способен на подлость и обострение боевых действий", –добавил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 июля в Берлине на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" также не удалось договориться по вопросу "особого статуса" временно оккупированного Донбасса.
В свою очередь заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак заявил, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным политическим событием.
Также он добавил, что ему якобы не ясно, какие цели ставит Украина на переговорах в Минске и "нормандском формате".
Ранее Казанский рассказал, что Украине на переговорах ТКГ в Минске не удалось достигнуть особого прогресса по поводу "особого статуса" Донбасса с российской делегацией, поскольку представители страны-агрессора решили вычеркнуть из будущего закона упоминание о вынужденных переселенцах.