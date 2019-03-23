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"Заставим носить вышиванки": Цимбалюк затроллил россиян за страх потери Крыма

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После того, как Крым будет освобожден от российских захватчиков, всех его жителей, включая переехавших россиян, следует подвергнуть ласковой украинизации.

Об этом в интервью каналу Sobinews заявил украинский журналист Роман Цимбалюк. В частности, его спросили, верит ли он в то, что деокупация полуострова произойдет в любом случае, и о том, что после нее ждет обосновавшихся там граждан России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"24 Канал"

"Деоккупация неизбежна. А что им ожидать? Ласковую украинизацию. Я сторонник того, что после того, как украинский флаг будет возвращен на все оккупированные территории, Крым и Донбасс, возвращение людей в украинскую семью надо сделать максимально безболезненным и мягким. А чем их можно наказать? Ну, будем заставлять носить вышиванки по первой, а все остальное сделаем в лайт-режиме", — с иронией сказал Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк выразил мнение, что Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса — продолжения боевых действий или ожидания распада России.

Также он не исключил, что Россия может стать жертвой своих же махинаций и потерять оккупированный Крым после того, как войска НАТО проведут на нем новый референдум о возврате в состав Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот интересно этот дурачек зарабатывающий деньги в России, сам то верит в ту чушь что он несет?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымчанин Юрий, Верит, это же первый признак шизофрении, верить в то что говоришь)))))
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Файбер Моня
Файбер Моня
Хочу узнать, почему наша "патрыотычная" симбалюка не носит вышиванку? Его ответ был однозначен и лаконичен - ПРОПИЛ.. ))
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