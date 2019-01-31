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''Заставили русских страдать!'' В России пригрозили пройти танками по Украине

4.1тЧитать материал на украинском

Российский аналитик и писатель Константин Щемелинин разразился заявлением, что Кремль пройдет танками по Украине из-за страданий русскоязычного населения.

Такое мнение он выразил в интервью НА "Харьков". По словам писателя, в ЕС и НАТО Украина якобы не нужна, а Россия уже не согласится на дипломатическое решение проблемы.

"Пока русские танки не пошли на Киев, дипломатическое решение кажется еще возможным, но воссоединение Крыма с Россией, война на юго-востоке Украины и Томос – это все твердые и неуклонные шаги к большой войне, которую никто не хочет, но избежать которую, похоже, уже невозможно", – пригрозил он.

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''Заставили русских страдать!'' В России пригрозили пройти танками по Украине

Военное обозрение

По словам Щемелинина, русский народ тяжело выносит то, что якобы русскоязычное население в Украине страдает от притеснений.

"Боль, которую испытывает русский народ, нельзя терпеть вечно: или в Украине настанет мир, с гарантиями сохранения языка и православной церкви Московского патриархата, или русские, живущие в России, вынуждены будут прийти на помощь своим. То есть будет большая и серьезная война, которая катком пройдет по всей территории Украины", – высказался он.

Константин Щемелинин

Константин Щемелинин

http://mirtesen.ru

Более того, Щемелинин заверил, что большинство украинцев на самом деле этнические русские, которые под давлением украинизации называют себя украинцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вся Украина должна через референдум войти в состав России, так как является искусственным образованием.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ильченко София
Ильченко София
Пизди емеля,твоя неделя!Пиздеть не мешки ворочать!Понтари дешевые!Сколько можно гнать хуйню?Когда ж вы сами сцуки подавитесь своей блевотней!
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Ильченко София
Ильченко София
Пидор хуйлячий!Забери на хер всю свою рускоязычную биомассу, воняющую в УКРАИНЕ,и отьебись гандон со своей "защитой"!ЧУМОДАН,ВАКЗАЛ,ПА-РАША!НЕ ХУЙ ШАСТАТЬ!СРУЦКОЕ ДЛЯ УКРАИНЫ-ЭТО АД НА ЗЕМЛЕ.И ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН!
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Васильев Александр
Васильев Александр
Украинцы – народ хлебосольный! Встретят с распростертыми объятьями и со всем накопленным рационом – Джавелин под соусом демигляс из паРашца, например. Шашлычок из парного паРашца – отдельная тема. Для обожателей экзотики – паРашец в опарышах. Wellkome, убогие уроды!
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