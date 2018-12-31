Заснежит: синоптик уточнила прогноз погоды на 1 января в Украине

Вторник, 1 января, в Украине начнется с небольшого снега. Вероятнее всего, осадки пройдут на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Винницкой, местами на западе Украины и Луганской области.

В остальных регионах Украины ожидается сухая и облачная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха днем ​​1 января 0.. +4 градуса, на Левобережье 0…-4 градуса, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине -3…-6 градусов", — добавила она.

Днем 1 января в Киеве ожидается небольшой мокрый снег или туман, 0…+1 градус.

Уже 3 января в Украине придет похолодание.

В Новый год тепло будет по-прежнему в Египте. В Шарм-эль-Шейхе температура воздуха составит +23 градуса, в Хургаде – до +24.

Снег

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики утверждали, что Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей, а погода будет менее морозная.

В январе же 2019 года средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений.