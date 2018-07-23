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"Вспомните Савченко": ветераны АТО высказались об Усике-Герое Украины

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Руководство Украины может крупно пожалеть о своей инициативе дать абсолютному мира чемпиону по боксу Александру Усику звание Героя Украины.

Такое мнение высказали в эфире программы "Грани войны" на ObozTV ветераны АТО на Донбассе Дмитрий Шатровский и Богдан Кушнир.

Как отметил Шатровский, чемпионский бой Усика в Москве поделил Украину на два лагеря.

"Я не Герой Украины, не имею полномочий сказать, кто герой, а кто нет. Но мне кажется, что это неправильный популизм от чиновника, который это озвучил. У нас есть пример Надежды Савченко, которой давали Героя, землю под Киевом и другие блага. Результат все видели и знают", - заявил он.

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Кушнир разделил мнение своего соратника.

"У нас опять хотят наступить на те же грабли - раздавать героев, а потом жалеть об этом. Мое мнение - против человека ничего не имею, но такие братания и обнимания в России создают во всем мире картинку, что "все нормально", - заявил бывший АТОшник.

По словам Кушнира, Запад может истолковать чемпионский бой в Москве в невыгодном для Украины ключе: "Если бы у вас была война, вы бы не обнимались и не братались. Если вы обнимаетесь и проводите такие мероприятия, может у вас действительно гражданский конфликт или гражданская война. Да, Россия может быть немного замешана, но по факту между государствами все нормально".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разгорелся скандал из-за предложения премьер-министра Владимира Гройсмана присвоить Усику звание Героя Украины.

Подробности смотрите в программе "Грани войны" на ObozTV 29 июля в 10:30.

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Темы
Усик - ГассиевПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Усик
Место
Украина
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Evgenyevich Andrey
Evgenyevich Andrey
Отъебитесь вы уже от Усика, долбаёбы. Сами блять придумали, теперь обсерают, конченные.
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