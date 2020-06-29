Если нам удастся избрать достойного человека в президенты, он присвоит звание заслуженного деятеля циркового искусства только одному человеку - своему предшественнику, и навсегда отменит эту нафталиновую советскую традицию со званиями "народных артистов", которая в 21-м веке сохраняется только в мало развитых в общественном отношении странах.

"Совок", как мы видим, зависит не от возраста, а от метода мышления - шесть президентов независимой страны, которая идёт в Европу, сохраняют эту советскую систему, которая в европейских странах отсутствует. А пока мы требуем европейских реформ от людей, которые по-прежнему награждают своих друзей и товарищей пышными государственными титулами, чтобы сделать им приятно на праздник. Хотя почему они "народные"? Выступает "заслуженный корпоративный артист Украины"! Так точнее...

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