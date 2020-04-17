Маски опасны для младенцев! Врачи дали важный совет родителям

Детям до двух лет не рекомендуется носить защитные маски на лице несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 из-за риска удушения.

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С таким заявлением выступили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Daily Mail. Эксперты отметили, что у младенцев такие маленькие дыхательные пути, что маска может принести больше вреда, чем пользы.

"Ни один ребенок в возрасте до двух лет никогда не должен носить маску из-за риска случайного удушья", – сказал доктор Майк Каппелло, неонатолог из Адвокатской детской больницы Park Ridge в Иллинойсе.

По его словам, при ношении маски маленькие дети подвергаются риску ограничения доставки кислорода к легким.

"Тканевые лицевые покрытия не следует носить детям младше двух лет, тем, у кого проблемы с дыханием, или тем, кто находится без сознания, недееспособен или иным образом неспособен снять маску без посторонней помощи", – сказано на сайте CDC.

В Центре порекомендовали прикрывать каким-то материалом, к примеру, легким одеялом, переноску или коляску ребенка, а не использовать маски.

Пандемия COVID-19 EITB

Как писал OBOZREVATEL, дети, зараженные коронавирусом, переносят его гораздо легче, чем взрослые. У большинства из них наблюдаются легкие симптомы, характерные для обычного ОРЗ. К такому выводу пришли ученые из Китая и из Оксфордского университета.

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