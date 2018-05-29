"Защитник русскоязычных" Монсон повеселил своей речью

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство, заявил, что счастлив.

Соответствующее видео опубликовал блогер "Новости Кафка" в Twitter, что вызвало волну насмешек над произношением и самой ситуацией.

"Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое, Россия", – сказал Монсон с акцентом.

Джефф Монсон обратился к соотечественникам: "Я очень счастлив, потому что сегодня я стал россиянином"©

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Блядь... Теперь и это... тоже мое соотечественник...

Поклон тебе, Апассионарий I, в пояс, за милосердие и великодушие.

Впрочем, Кафка,..

это достойная замена Абрамовичу.☝️ pic.twitter.com/BaYaLSoqK0 — Новости Кафки (@Kafka_News) 29 травня 2018 р.

"Теперь и это. Тоже мой соотечественник. Поклон тебе, Апассионарий I, в пояс, за милосердие и великодушие. Впрочем, Кафка, это достойная замена Абрамовичу", – подписал блогер.

В сети также намекнули, что Монсону придется подучить еще пару десяток слов для "защиты русскоязычных".

"Сцуко, а русскоязычных тоже он будет защищать? Тогда ему еще десяток слов потребуется выучить", – пошутили в сети.

Пользователи также возмутились, что в Россию съезжается такой контингент.

"Вся ху*ня здесь собирается. Какие-то спившиеся порноактеры, отбитые спортсмены на пенсии в деменции. Тьфу", "Ежу понятно, что счастлив! На халяву квартирку в Грозном дадут", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Монсону. Он является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Американец в сентябре 2010 года получил паспорт гражданина "ЛНР".

Спортсмен не единожды посещал оккупированный Донбасс, а также позировал с оружием в руках вместе с террористами. Боец обвинил Украину в разжигании войны на востоке страны.