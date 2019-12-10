"Защитник русского Севастополя": в сети вспомнили антиукраинские заявления Лужкова

Бывший мэр Москвы и друг российского президента Владимира Путина Юрий Лужков, который, умер 10 декабря после операции на сердце, был главным защитником так называемой "идеи Русского Севастополя" в 1990-2000-ные годы.

В частности, на торжественной приеме, посвященном Дню Военно-морского флота РФ 22 июня 2010 года, несмотря на просьбы украинских дипломатов не делать недружественных заявлений, Лужков в очередной раз призвал Россию сохранить за собой Крым и Севастополь и никому их не отдавать.

"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь - это русский город, это военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге России. А его потеря - это потеря юга России", - передает его слова от 22 июля 2010 года ТСН.

Юрий Лужков

Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце. Позже стало известно, что операцию проводили в немецком Мюнхене.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве в субботу, 7 декабря, нашли мертвым замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина.

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