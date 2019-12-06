Защитник Протасова яра обратился в ГПУ из-за угроз от окружения Зеленского

Активист, защищающий Протасов Яр, Роман Ратушный, обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке из-за угроз от заместителя председателя Офиса президента Андрея Смирнова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским по этому поводу.

"По Протасовом яру президент в курсе и без меня. Ощущение что государство будет за меня впрягаться в противостоянии с днепровским уркаганом Корбаном у меня не появилось", - написал Ратушный.

Роман Ратушный

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Он добавил цитаты из диалога.

- Он угрожал? Ну он угрожал до назначения же.

- Да, но судя по пленкам из кабинета Трубы Смирнов уже после назначения курирует интересы Корбана.

- Ну угрожал же он до назначения.

"Аудио угроз Смирнова и материалы, подтверждающие наличие конфликта интересов у вашего Офиса передам, как только нарушат уголовное производство по факту угроз. В любом случае хочу побеспокоить ваш уютный междусобойчик. Главное не делайте потом удивленный вид и не говорите что вас держали в неведении бывшие менеджеры Корбана (они же ваши помощники)", - написал Ратушный.

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