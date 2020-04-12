"Защитить Украину можно только силой!" Турчинов дал совет Зеленскому по Донбассу

Остановить российскую агрессию на Донбассе и защитить Украину можно только силой.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности президента в 2014 году, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью OBOZREVATEL. "Сильная экономика, сильная армия, мощное современное оружие", – говорит он.

По его словам, позиция Путина по Украине за шесть последних лет остается неизменной.

Александр Турчинов

"Он упорно продолжает свою стратегию имперского реваншизма. В рамках этой стратегии Кремля сильной независимой Украины не существует. Любой поиск компромиссов с Путиным воспринимается им, как слабость и приведет в тупик. Надеюсь, что новое руководство Украины должно было это уже понять", – дал Турчинов совет команде Владимира Зеленского.

Полный текст интервью читайте в понедельник, 12 апреля, на сайте OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что страна-агрессор Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стремится захватить не только восточные области Украины, что делает сейчас на Донбассе.