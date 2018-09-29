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Как защититься от цыганского гипноза: психолог дала простой совет

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Из-за постоянно вспыхивающих в Украине скандалов с ромами, важно знать, что защититься от так называемого "цыганского гипноза" в первую очередь можно не теряя контакта с реальностью.

Об этом ObozTV рассказала психолог и гипнолог Влада Березянская. Она объяснила, что при попытках ограбления ромы делают все возможное, чтобы вы забыли, где находитесь.

"Что делают ромы? Они подходят и диссоциируют вас. Например, кто-то вас берет за одну руку, кто-то вас берет за другую руку, кто-то вас подталкивает, тут у вас прямо перед глазами что-то яркое... Потому что они любят яркие одежды, с целью привлечь к себе внимание", - уточнила Березянская.

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По её словам, в таком случае необходимо четко сконцентрироваться на окружающей обстановке, обрести контакт с собственным телом, а после - задать ромам какой-нибудь совершенно глупый вопрос.

"А еще лучше - трансовый метод. Когда ты просто идешь сквозь ромов. Вот ты идешь и представляешь: это просто пустые двери, я прохожу мимо. И вы проходите мимо, и они на вас совершенно не обратят внимание", - подытожила гипнолог.

Ранее OBOZREVATEL публиковал репортаж о жизни ромов в Украине.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияБурчук LIVEЭфиры Oboz TV
Персона
Влада Березянская
Место
Украина
Объекты
ромыПсихология
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Тут всю Украину зазомбировали и нечего
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Castill Tricia
Castill Tricia
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