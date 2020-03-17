Лучше, чем маска: назван способ защиты от коронавируса

Семейный врач Рита Гофман рассказала, что в ситуации пандемии коронавируса COVID-19 одноразовая медицинская маска менее эффективна, чем респиратор.

"Маски надо надевать на больных людей, а здоровым людям, если они реально хотят защищаться, надо использовать респираторы, которые продаются в обычных строительных магазинах", – сказала она OBOZREVATEL.

По словам медика, "маски недостаточно хорошо защищают, но они, по крайней мере, защитят от капель мокроты".

Респиратор, иллюстрация

Она предупредила о том, что "маска становится рассадником инфекции через 3 часа после начала ношения, потому что она быстро увлажняется". В то же время "респираторы хороши тем, что их форма позволяет не сразу их замочить, а кроме того, там мельче поры".

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ранее врачи прокомментировали видео о способе защититься от коронавируса при помощи маски, женской прокладки и прополиса.

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