Доктор Евгений Комаровский заявил, что использовать перчатки как средство защиты от коронавируса COVID-19 нет смысла и не рекомендовал носить их в магазинах, на улице и т.д.

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Вместо этого он посоветовал чаще мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками. Отдельный ролик о перчатках украинский врач-педиатр опубликовал на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Помогают ли перчатки защититься от коронавируса: Комаровский ответил Коллаж

"С одной стороны я понимаю, что когда закрыты косметические салоны, то спрятать с помощью перчаток отсутствие красивого маникюра – это да, это очень серьезный плюс", – пошутил врач.

Он пояснил, что если рукой, на которой находится вирус, прикоснуться к слизистой оболочке рта, носа или глаза, инфицирование возможно.

"Если у нас на руку надета перчатка и мы этой перчаткой взялись за что угодно, где есть сопли и слюни, инфицированные коронавирусом, то с таким же точно успехом мы можем прикоснуться ко рту, к носу, слизистой оболочке глаза. И что это изменит?" – спросил Комаровский.

Он подчеркнул, что медицинские перчатки нужны для врачей, которые контактируют с потенциально опасными биологическими материалами.

Кроме того, если "рядовой человек" неправильно снимет перчатку, появится дополнительный риск заражения, отметил Комаровский.

"А что делать с перчаткой, которую вы сняли? Представляете, какое количество никому не нужного мусора мы добавляем в окружающую среду?" – возмутился доктор.

"Давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медицинским работникам, но перчатки не надо надевать всем подряд, это неправильно!" – эмоционально добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский ответил на самые странные вопросы о COVID-19. Так, у врача спросили, нужно ли дезинфицировать кошку и можно ли заразиться от туалетной бумаги.