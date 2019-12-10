"Защищает все интересы": эколог оценил новый закон Минекоенерго о промышленных загрязнениях

Проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", который был разработан Министерством энергетики и защиты окружающей среды является европейской практикой и учитывает интересы и власти, и бизнеса и общественности.

Такую оценку документу дал экологический эксперт, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов в комментарии OBOZREVATEL.

"Стратегически этот законопроект является европейской практикой и в целом он очень позитивный. Бизнесу он дает четкие понятные векторы куда двигаться к наилучшим доступным технологиям, власти он дает возможность гармонизировать свое законодательство с законодательством ЕС, чтобы мы с европейцами разговаривали на одном языке, потому что они не понимают, что у нас происходит в разрешительной системе.

Обществу он дает еще больше прозрачности, еще больше рычагов общественного влияния, потому что там предусмотрены процедуры общественных разрешений", – рассказал Антипов.

svopi.ru

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Кроме того, эксперт рассказал, что проект закона предусматривает целый блок общественных слушаний.

"То, что на сегодняшний день не является обязательным для каждого разрешения, делается только при наличии замечаний. Будет аналогично закона о оценке влияния на окружающую среду – каждое разрешение будет проходить процедуру прозрачных слушаний", – отметил эксперт.

Кроме защиты прав общественности, новый законопроект также защищает и право предприятий на стабильную правовую систему.

"Интерес предприятия заключается всегда в стабильной правовой системе, стабильной разрешительной системе. Если закон будет правильно реализован с учетом наших правок, тогда бизнес получит на ближайшие несколько десятков лет понятные правила игры – он будет понимать, к чему ему стремиться, чего от него хотят и во что ему нужно инвестировать", – подчеркнул Антипов.

Владислав Антипов

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