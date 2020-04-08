Защищает ли от коронавируса маска из неопрена: Комаровский дал ответ. Видео

Маска из неопрена не спасет от коронавируса, она может только не дать заразить других людей.
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Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский в своем ролике, опубликованном на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
"Неопреновая маска очень хорошо внутри себя соберет все ваши сопли и слюни. Если вам в ней комфортно, удобно, она легко стирается, и в ней удобно дышать, прекрасно поможет больному человеку сохранить сопли и слюни прямо в маске и не дать им разлететься, но от вируса она однозначно не спасет", – подчеркнул Комаровский.
Неопрен – синтетический, хлоропреновый каучук. Он водонепроницаем и эластичен. Как правило он применяется для изготовления гидрокостюмов для водолазов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский рассказал, эффективны ли черные маски от коронавируса.
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