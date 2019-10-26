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26 октября • обновлено в 21:48
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"Заряжены на негатив": у Зеленского высказались о скандальном визите на Донбасс

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с жителями Золотого "получил поддержку людей" относительно разведения сил.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, передает журналист Юрий Бутусов в Facebook. Также он сообщил, что вооруженные люди, которые находятся в поселке, не являются военными и "заряжены на негатив".

"Но нам также сказали, что заехали несколько групп вооруженных людей в Золотое, и президент решил поговорить также и с этими людьми. Одна из групп размещалась в доме в Золотом, не на передовой. Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме.

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Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. Но люди заряжены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился. В конце было сказано президентом: "Знаю, что есть оружие - уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно", - рассказал Ермак.

Он отметил, что для защиты Золотого есть армия, полиция, которые обеспечат безопасность людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные люди в военной форме, с которыми в Золотом общался президент Украины Владимир Зеленский, поставили ему жесткий ультиматум. Они пошли против главнокомандующего и заявили, что не покинут Золотое.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Скільки можна нам брехати? Хто йому тепер повірить?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В стране хаос и беспредел, страна малоуправляема. Там проходной двор на ОРДЛО что ли, и в чьем доме они находились, на каких условиях, хозяева дома хоть живы?
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