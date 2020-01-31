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31 января • обновлено в 12:24
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"Заряда не пожалели, дым виден издалека!" В оккупированном Донецке возле "МВД" подорвали авто. Фото

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В Ленинском районе Донецка на стоянке "УБОПа МВД ДНР" подорвали BMW X5.

Об этом сообщила местная жительница Валентина Быкова в Facebook, выложив соответствующее фото. На фото видно, что дым от подожженного авто виднеется высоко над домами.

"Заряда не пожалели, слышно было на полгорода, дым виден издалека", – сказано в посте.

"Заряда не пожалели, дым виден издалека!" В оккупированном Донецке возле "МВД" подорвали авто. Фото

"Заряда не пожалели, дым виден издалека!" В оккупированном Донецке возле "МВД" подорвали авто. Фото

Как предположил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), подрыв авто может быть очередной разборкой "авторитетов" так называемой "ДНР" – устранения оппонентов, борьба за сферы влияния и распределение денег оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке в Пролетарском районе неизвестные провели подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР
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