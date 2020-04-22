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22 апреля • обновлено в 16:40
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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс" Все статьи автора

Заробитчан дома оставить не удастся. И вот почему

1.1т

В Украину вернулись 2 млн. заробитчан и мы их хотим оставить дома. Сказал в своём интервью премьер-министр Денис Шмыгаль. Он считает, что для этого достаточно предложить им зарплату 600 евро.

Года два назад, помнится, речь об этом уже велась. Закончилось, естественно, ничем. При том, что зарплата в Украине выросла. Практически до тех же 600 евро. Благодаря тем же заробитчанам. Тут дело-то вот в чем. Эти 2 млн. не возвращаются назад не потому, что зарплаты не устраивают. И даже не потому, что там красиво, безопасно и всё такое. А потому, что в стране для них нет именно этих 2 млн. рабочих мест. И никакими поднятиями зарплат (кто и за счет чего их будет поднимать?) эти рабочие места не создать.

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Автор
Александр Деркач Александр Деркач
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Александра Деркача
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