Просматривала ленту в соцсети и наткнулась на пост некогда пророссийского, а ныне проукраинского блогера Евгения Гайваронского, где его зацепила фраза "Камни с неба, огонь!" в отношении заседавшего в Крыму высокопоставленного российского чиновника. И сразу вспомнился 2014-ый год, когда в Крыму появились те знаменитые билборбы про камни с неба. Вот уж точно – накликали!

И бьют эти камни крымчан все сильнее и сильнее. И в первую очередь по рядовым крымчанам бьют они растущими ценами. Просто жутко становится от этого непрекращающегося удорожания жизни при все тех же зарплатах и пенсиях, на которые уже концы с концами свести не удается, пишет Зарема Сеитаблаева ,для "Крым.Реалии".

Крым

Но цены – это, так сказать, лицевая сторона проблемы, а если заглянуть внутрь происходящих в Крыму процессов, то становится понятным, почему уже не только донецкие и луганские, не только крымская молодежь, но даже понаехавшие с соседней России начинают покидать Крым. На днях на автовокзале слышала, как одна женщина из Донецка эмоционально разговаривала по телефону. Судя по ее рассказу, бегут из Крыма ее земляки, кто на Кубань, кто еще куда. В конце так и сказала, что уже ненавидит Крым, мне даже как-то обидно стало, что некогда благословенный полуостров теперь вызывает неприятие и ненависть у людей.

Способные ребята не хотят связываться с крымской системой высшей школы, так как местные дипломы нигде не котируются. А потому троечники стали основной массой крымского студенчества

Отрицательные показатели по сравнению с 2013 годом по всем сферам (за исключением растущего богатства российских властьимущих в Крыму). Так, на глазах снижается уровень образования – что в школах, что в вузах. Во многих школах нехватка специалистов, поэтому предметы ведут переучившиеся на дистанционных курсах (сами понимаете, что это за специалисты). В вузах тоже – способные ребята не хотят связываться с крымской системой высшей школы, так как местные дипломы нигде не котируются. А потому троечники стали основной массой крымского студенчества. И эти выпускники уже идут работать, вот и представьте, как будет снижаться еще и общий квалификационный уровень крымских кадров.

Про систему здравоохранения я уже писала не раз, это просто трэш. Болеть в Крыму опасно для здоровья в прямом и переносном смысле этого слова.

В селах, где раньше люди жили за счет хозяйства – теперь мало желающих держать скотину

Удручающая ситуация и по сельскому хозяйству. Уже молчу про проблему вододефицита, но в первые годы аннексии российские власти хоть какие-то гранты выделяли фермерам, сейчас и эта ниточка урезается, например, отменили гранты на запуск теплиц. И так постепенно все эти ручейки подпитки иссыхают, а фискальные репрессии растут. В селах, где раньше люди жили за счет хозяйства – теперь мало желающих держать скотину, потому что элементарно: чтобы забить домашнее животное надо ехать на специализированную бойню, сами понимаете, что такой "геморрой" никому не нужен. Селяне поняли, что российской власти интересен лишь крупный бизнес, принадлежащий олигархам.

Российские власти Крыма настолько обленились, что им уже даже претит письменно отвечать на обращения граждан, вместо этого звонят по телефону и дают "устный ответ". Сами понимаете, что это за нонсенс. То есть закон об обращении граждан тоже постепенно превращается в фарс.

Впрочем, в фарс превращаются, как у хороших фокусников, все обещания "команды победителей". Как, к примеру, с застройкой парковых и прибрежных зон: вроде обещали это упразднить, а в реальной жизни этого становится все больше!

Для крымчан, привыкших за годы жизни в независимой Украине к общественному контролю за властью, масштабы коррупции просто шокируют

"Команда победителей" – это вообще отдельная тема. Может для привыкших к воровству чиновников россиян это обычное явление, но для нас, крымчан, привыкших за годы жизни в независимой Украине к общественному контролю за властью, масштабы коррупции, разросшейся буйным ядовитым цветом в Крыму, просто шокируют.

Неудивительно, что все больше даже некогда приветствовавших "референдум" крымчан уже в открытую говорят, что "при Украине было лучше!" И я уверена, что чем дальше, тем еще больше будет таких крымчан, а чем больше будет покаявшихся, тем скорее и безболезненнее произойдет восстановление статуса-кво в отношении Крыма. Ну а чтобы это происходило еще быстрее, не зря Гайворонский дает команду: "Камни с неба, огонь!"

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