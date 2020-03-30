Заразившаяся новым коронавирусом COVID-19 жительница Новой Зеландии рассказала, что в первые дни болезни у нее был столь невыносимый кашель, что он вызывал рвотный рефлекс.

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Предпринимательница Женен Кроссан считает, что заразилась в лондонском аэропорту Гатвик, ожидая посадки в самолет до Дохи, где она сделала пересадку на пути домой, передает "Радио Свобода".

Женен Кроссан Скрин видео

На родину она вернулась 13 марта. Ее случай стал 37-м в Новой Зеландии.

Женщине стало плохо через несколько дней: она, несмотря на то что два месяца не видела мужа и детей, решила отправиться в самоизоляцию и даже дезинфицировала заправочный пистолет на автозаправке.

По ее словам, до подтверждения диагноза она делала все возможное, чтобы не заразить других.

Женен описывает свои симптомы так: боль в горле (первый симптом, который проявился), давление в районе груди, усталость и очень сильный кашель. При этом у нее вообще не повышалась температура тела.

Отметим: сегодня многие страны начали делать анализы даже тем, у кого температура чуть выше 37 или же вообще в норме, но есть боли в груди и кашель.

Кроссан рассказала, что не переживает за себя, так как, несмотря на воспаление легких, ей не понадобился ИВЛ, но она очень боится за тех, у кого нет сильной иммунной системы или у кого есть болезни легких, потому что они могут серьезно заболеть. Врач, помимо антибиотиков, вынужден был прописать ей успокоительное, поскольку она сильно переживает за других.

Как писал OBOZREVATEL, в Италии 85-летний анестезиолог Жампьеро Жирон вернулся к работе в больнице спустя 35 лет, чтобы помочь справиться с COVID-19. "Боишься заболеть? Тогда лучше не становись врачом", – сказал мужчина.

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