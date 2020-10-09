Где можно подхватить коронавирус: топ самых опасных мест

Врачи уверяют: заразиться коронавирусом в нынешней ситуации, когда он быстро распространяется не только в Украине, но и в мире, можно практически везде, если не соблюдать нормы самозащиты. Это социальная дистанция на полтора-два метра и ношение маски, которая на 70% защищает от инфицирования.

OBOZREVATEL собрал самые популярные места, где заразиться реальнее всего.

Лифт

По мнению украинских эпидемиологов, самым опасным местом в многоквартирном доме является лифт, причем, даже не кнопка, а воздух. Лифт – это закрытое помещение, где нет особой вентиляции. И если там проехался зараженный человек – вирус будет жить еще минут 30. Поэтому специалисты советуют при возможности ходить пешком.

Общественные туалеты

Коронавирус может распространяться через "аэрозольные испражнения", когда люди смывают унитаз при поднятой крышке. А исследование, проведенное в Китае, показало вирус в кале пациентов. При смывании капли могут оседать на различных поверхностях ванной комнаты.

Парикмахерские

Опасность заразиться в парикмахерской в первую очередь исходит из-за близкого расстояния между специалистом и клиентом. При таком контакте может не спасти даже маска. Салоны часто небольшие по площади, находятся в подвалах, а значит, вентиляция там не очень хорошая. Направляясь к парикмахеру, медики советуют брать респиратор.

Общественный транспорт, метро

Из всего общественного транспорта наименее опасным является метро. Причина – хорошая вентиляция. А вот маршрутки, троллейбусы и трамваи – зона риска из-за большого пассажиропотока.

Магазины

Магазины попали в зону риска из-за скопления людей, особенно в очередях на кассы. Тут специалисты советуют стараться не посещать маркеты в пиковое время, одевать не только маски, но и полиэтиленовые перчатки.

Заправки

Почему заправки? Во-первых, та же очередь на кассе без соблюдения дистанции; во-вторых, водители часто заходят заплатить за покупку топлива без маски. Мол, я же на две минуты. Но для заражения достаточно и 30-ти секунд при плотном общении. К тому же эпидемиологи не советуют самим заправлять машину, то есть вставлять пистолет с топливом в бак. Мол, до вас пистолет вдень трогало с полсотни людей. Лучше пусть это сделает заправщик, защищенный специальными перчатками.

Салон самолета

Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета, ведь тогда люди находятся в более тесном контакте. Второй вариант – нахождение в непосредственной близости с носителем COVID-19. В остальном самолет считается довольно безопасным местом из-за хорошей вентиляции.

Вагон поезда

К сожалению, такого нельзя сказать о вагонах украинских поездов. Как часто отмечают путешественники, маску пассажиры одевают только при посадке и высадке, в самом вагоне ее снимают. Проводники носят ее на подбородке, и то на случай проверки.

По мнению эпидемиолога Екатерины Сояк, в целом заразиться вирусом с поверхностей можно, но очень сложно.

"Через упаковки товаров в магазине можно заразиться, если больной потер ею себе нос и сразу же после него это сделала здоровый человек. Вирус на поверхностях не активен, так как РНК, которую он оставляет, не способна заражать. По сути, вирус ходит с человеком и, скорее всего, заразиться можно только при контакте, воздушно-капельным путем", – пояснила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов в пластмассе и нержавеющей стали, меньше четырех – на меди и менее 24 часов – на картоне. Его легко обезвредить даже с использованием обычных бытовых дезинфицирующих средств.