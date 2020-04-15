"Заразились бы 17 тысяч человек": Ляшко назвал неоспоримый плюс карантина

Без введения карантина, по состоянию на 12 апреля, в Украине было бы уже около 17 тысяч зараженных коронавирусом.

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Такие данные были смоделированы Минздравом еще в конце февраля, сообщил в интервью изданию "НВ" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас же у нас чуть больше 3,3 тыс. От 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. мы идем медленнее, чем другие страны, даже наши соседи из Европейского союза. Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. мы прошли за девять дней. Италия – за пять дней", – поясняет он.

Карантин в Украине pixabay.com

"Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и т.д. проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча была 4 апреля", – добавил Ляшко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19.