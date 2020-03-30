Заразил трех врачей: в Виннице медик с коронавирусом принимал пациентов

В Виннице врач онкодиспансера, у которого зафиксировали заражения коронавирусом, принимал пациентов.

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Об этом во время брифинга сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский. По его словам, инфицирование произошло из-за несоблюдения мер медиками. Глава ОГА отметил, что безответственное отношение к инфицированию – причина быстрой вспышки в регионе.

"Очаг коронавирусной болезни зафиксировано в медучреждении, где врач, несмотря на проявления заболевания острой респираторной болезни, которая в дальнейшем была подтверждена лабораторно как коронавирусная инфекция, выходил на работу", – отметил глава области.

Впоследствии было обследовано 34 работников и пациентов медицинского учреждения. Было обнаружено трех инфицированных врачей, а также одного пациента.

Отметим, в Винницкой области известно о 23 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигла 480.

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