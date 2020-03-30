Заразил 28 человека: в Каменке определили источник коронавируса

В Каменке, Черкасская область, большинство зараженных переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме.

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Об этом в для InfoResist рассказал председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

Глава области сообщил, что 26 марта в больницу попал водитель маршрутки с подозрением на вирус. 27 марта диагноз подтвердили. Оказалось, что за это время он успел заразить 23 человека, при этом заболели 5 медиков.

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"Но у большинства легкая форма коронавируса. То есть больше половины не имеют симптомов, просто контактная личность, симптоматики не было, но мы их начали тестировать и выявили факты инфицирования. У кого сложная форма – мы переводим на стационар, люди с легкой формой самоизолируются", – отметил Боднар.

Председатель Черкасской ОГА добавил, что день делают до 500 тестов на COVID-19. При этом указал, что в Черкассах зафиксировано 10 случаев заражения и 6 случаев в Умани.

"У нас сейчас обозначены три волны медицинских учреждений, которые поэтапно вводятся в процесс лечения. Это больницы, которые рассредоточены по области, таким образом, когда первая волна работает, врачи переходят на специальный режим обсервации – они работают неделю в больнице, проживают в отдельной гостинице, где выполнены все санитарные нормы. В конце недели им делают тест на коронавирус, если здоровы, то на несколько дней или на неделю едут домой. Потом снова заступают на дежурство", – пояснил Боднар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каменку с 29 марта заблокировали из-за массового заражения новым коронавирусом COVID-19.

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