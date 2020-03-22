Зараженный коронавирусом из Житомира рассказал, как привез болезнь в Украину. Видео

Житель Житомира Вадим, которому грозит три года тюрьмы за то, что он якобы скрывал коронавирус и продолжал возить туристов в Украину, отвергает обвинения.

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На своей странице в Facebook опубликовал видео, в котором подробно рассказал, как добирался домой, и кто с ним ехал (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

По его словам, с 7 по 14 марта он вместе со своим товарищем и его 11-летним сыном находился в Австрии на горнолыжном курорте.

Он уточнил, что прилетели из Австрии они втроем, без группы туристов или еще кого-то.

"Никакой группы, никаких друзей, никаких туристов я не возил. У нас была частная поездка и нас было только три человека: я, мой товарищ и его 11-летний сын", – подчеркнул Вадим.

Он уточнил, что его знакомый из Житомира просился в машину, чтобы его подвезли из "Жулян". Но Вадим отказал, поскольку было много вещей и знакомому некуда было сесть.

"Ночью 14 марта мы приземлились в Жулянах. Нам проверили температуру, она была нормальной тогда. Прошли паспортный контроль, получили багаж, сели в машину и поехали в Житомир", – отметил он

Вадим рассказал, что решение самоизолироваться он принял еще в Австрии, за три дня до возвращения. Для этого ему подготовили отдельный дом за городом, куда он направился сразу же после приземления.

18 марта у него поднялась температура, после чего мужчину госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции заявили, что житель Житомира контактировал с 30 людьми, скрывал болезнь и продолжал возить туристов в Украину. Правоохранители открыли уголовное производство – ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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