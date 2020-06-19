Зараженных все больше, а народ хихикает над носящими маски
От коронавируса умер начальник львовского военного госпиталя, полковник медицинской службы Иван Гайда. Ещё пару дней назад доктор киевского госпиталя говорил мне, что он находится я тяжелом состоянии.
Тем временем народ, сняв маски и пренебрегая средствами безопасности, гуляет в парках, сидит на открытых площадках в ресторанах, хихикая на теми, кто носит маски и соблюдает дистанцию...
Люди, отнеситесь серьезно к тому, что заражённых с каждым днём все больше и больше. Подумайте о медиках, они в самой большей опасности! Берегите себя и близких!