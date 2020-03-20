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20 марта • обновлено в 10:52
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Александр Верум
Александр Верум
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Зараженные коронавирусом военные ВСУ: оккупанты придумали очередную страшилку

2.1т

17 марта жителями окраины Киевского района города Донецка на улицах были обнаружены листовки с информацией о том, что в рядах ВСУ находятся военнослужащие, заражённые коронавирусом.

По словам очевидцев, эти брошюры раскидывались возле линии разграничения со стороны оккупированных территорий при помощи так называемых агитснарядов, но из-за сильного встречного ветра листовки не попали в населенные пункты, подконтрольные украинскому правительству, и как следствие не достигли своей цели.

Зараженные коронавирусом военные ВСУ: оккупанты придумали очередную страшилку

Из содержания этих агиток можно сделать вывод, что российскими оккупационными силами была предпринята очередная попытка деморализовать население, проживающее в граничащих с линией разграничения районах, а также посеять среди них панику.

Пророссийскими военными пропагандистами как всегда были использованы "грязные" методы ведения войны, а именно "вброс" провокационной информации с целью усилить напряжение в обществе. Но в этот раз они зашли слишком далеко. В то время, когда весь цивилизованный мир борется с глобальной пандемией и ее последствиями, когда умерли тысячи людей и сотни тысяч борются с болезнью, российские оккупанты бесчеловечно пользуются сложившейся ситуацией в своих корыстных целях.

Кстати, если перейти по QR-коду, напечатанному на листовке, то попадаешь на сайт "artv-news.ru" (хостинг указанного сайта находится в г.Москва и зарегистрирован на Андрея Чеснокова (житель г.Тюмень, ул. Харьковская, 57/3-50) и Ивана Карпухина (житель г.Москва, ул.Чечулина, 4/1-276). И вот я почему-то вообще не удивлен, что в адресе указано доменное имя "ru". Приставка "ru" уже давно стала синонимом различного рода грязных дел. Российская пропаганда пробила очередное дно и доказала свою беспринципность.

Как мне стало известно из моих источников, руководство лиц, причастных к выполнению этой провокации, было, мягко сказано, крайне недовольно провалом. После чего в отношении исполнителей последовали оргвыводы. В свою очередь мой знакомый офицер ДПСУ, участвующий в ООС, комментируя данную ситуацию, сказал, что подобные попытки оккупантами предпринимаются довольно часто.

С нашей стороны военнослужащими ВСУ усилены фильтрационные мероприятия с целью не допустить на подконтрольные территории агитационные материалы. Кроме того, по его сведениям, среди украинских военнослужащих инфицированные коронавирусом на данный момент отсутствуют.

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Автор
Александр Верум Александр Верум
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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