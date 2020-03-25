Американская 20-летняя студентка Джулия Бускалья, которая заразилась коронавирусом в Италии, рассказала о жутких симптомах болезни.

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По ее словам у нее жутко болела голова и горело в горле, пишет Daily Mail.

"29 февраля я проснулась в агонии. У меня раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле будто полыхал пожар. Тело ломило и знобило. Я выпила противовоспалительное средство и до вечера не вставала с кровати", – вспоминала она.

Коронавирус

Девушка вызвала на дом врача, который диагностировал ее простуду.

"Вскоре я стала плохо слышать левым ухом, но решила, что это из-за переутомления. Кашля у меня не было", – отметила она.

Но уже 3 марта ей стало хуже: у нее ухудшился слух. Также она перестала различать вкусы и запахи. 5 марта она вернулась в США и восемь дней провела дома на самоизоляции.

"Я контактировала только с двумя людьми. У меня все еще не было распространенных симптомов, о которых предупреждали в новостях. У меня появился мокрый кашель, а слух, вкус и обоняние восстановились", – добавила Бускалья.

Джулия Бускалья Daily Mail

14 марта американка прошла тест на коронавирус и узнала, что она заражена.

"У меня все еще не было симптомов, о которых все говорили. Легкий кашель, но ничего более. Я рассказываю вам об этом, чтобы предупредить: симптомы, о которых твердят все вокруг, далеко не все симптомы. У вас может и не быть всех этих симптомов, но вы все равно можете болеть", – подытожила девушка.

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