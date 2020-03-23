Заражение через еду: Минздрав опроверг новый фейк о коронавирусе

В Украине продолжают появляться фейки о происхождении коронавируса COVID-19.
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Как сообщил Telegram-канал "Коронавирус инфо", верифицированный Минздравом, очередную недостоверную информацию распространило издание "OneNews Украина".
Якобы ученые выяснили, что летучая мышь инфицировала коронавирусом курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.
Летучая мышь и курица
В Минздраве подчеркнули, что нет достоверных данных о заражении через пищу ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента череж пищу официально не подтвердилось.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине резко увеличилось количество фейков после введения карантина из-за угрозы коронавируса.
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