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23 марта • обновлено в 15:10
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Заражение через еду: Минздрав опроверг новый фейк о коронавирусе

1.1т
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В Украине продолжают появляться фейки о происхождении коронавируса COVID-19.

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Как сообщил Telegram-канал "Коронавирус инфо", верифицированный Минздравом, очередную недостоверную информацию распространило издание "OneNews Украина".

Якобы ученые выяснили, что летучая мышь инфицировала коронавирусом курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.

Летучая мышь и курица

Летучая мышь и курица

В Минздраве подчеркнули, что нет достоверных данных о заражении через пищу ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента череж пищу официально не подтвердилось.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине резко увеличилось количество фейков после введения карантина из-за угрозы коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
фейки Министерство здравоохранения вирус
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