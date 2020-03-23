Заражение через еду: Минздрав опроверг новый фейк о коронавирусе

В Украине продолжают появляться фейки о происхождении коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как сообщил Telegram-канал "Коронавирус инфо", верифицированный Минздравом, очередную недостоверную информацию распространило издание "OneNews Украина".

Якобы ученые выяснили, что летучая мышь инфицировала коронавирусом курицу, которую потом кто-то купил на рынке в китайском Ухане, а дальше люди передавали инфекцию друг другу.

Летучая мышь и курица

В Минздраве подчеркнули, что нет достоверных данных о заражении через пищу ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента череж пищу официально не подтвердилось.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине резко увеличилось количество фейков после введения карантина из-за угрозы коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!