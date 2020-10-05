71-у добу Збройні Сили, якими гордиться вся Україна, дотримуються так званого режиму припинення вогню...

Тобто, наші Збройні Сили не виконують, покладених на них Українським народом, завдань по захисту суверенітету і територіальної цілісності Держави...

Тобто, наші Збройні Сили, виконуючи накази політичної верхівки, порушують Право українців мати свою самостійну і соборну державу та порушують її Конституцію. Вже не будемо говорити про Статути...

Тобто, прикриваючись незаконними наказами і розпорядженнями політичного проводу, керівництво наших Збройних Сил перекладає відповідальність за долю Нації та Держави на плечі наших дітей та онуків...

Така реальність, яку необхідно змінити...

Карабах - приклад, коли за свою землю гинуть діти та онуки тих, хто не взяв на себе, у свій час, відповідальність...

Задумайтесь, панове генерали, чи варто гордитися своєї безпорадністю, безпринципністю, немічністю, чинопочитанням і ефемерним "збереженням життів"?

Чи може заграє у вас Дух української відвічної стихіі та ви згадаєте про тих, хто впав у боротьбі та кличе про помсту; про тих, хто прагне Перемоги; про тих, хто буде жити на нашій українській землі після нас?..

Прийміть українське національне рішення! І добровольці, і весь народ вас підтримає...

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